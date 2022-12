1) Lisa Theresa Hauser, Österrike, 33.54,1 (1), 2) Julia Simon, Frankrike, +12,3 (2), 3) Anais Chevalier-Bouchet, do, +14,3 (1), 4) Elvira Öberg, Sverige, +15,8 (2), 5) Sophie Chauveau, Frankrike, +22,6 (2), 6) Lou Jeanmonnot, do, +27,2 (2), 7) Anna Magnusson, Sverige, +30,6 (1), 8) Chloe Chevalier, Frankrike, +32,4 (1), 9) Ragnhild Femsteinevik, Norge, +47,9 (2), 10) Ingrid Landmark Tandrevold, do, +51,5 (3).

Övr sv plac

16) Hanna Öberg +1.17,6 (4), 17) Linn Persson +1.18,4 (4).

Ställning e åtta av 21 deltävl

1) Simon 471 p, 2) Elvira Öberg 395, 3) Lisa Vittozzi, Italien, 373, 4) Denise Herrmann-Wick, Tyskland, 356, 5) Landmark Tandrevold 349.

Övr sv plac

6) Linn Persson 328, 9) Hanna Öberg 280, 11) Anna Magnusson 246, 43) Johanna Skottheim 40, 52) Stina Nilsson 20.