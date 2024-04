Den gångna skidskyttesäsongen blev inte riktigt så bra som Hanna Öberg hade hoppats. Två sjukdomsperioder, ett strulande knä och lite ”kant ut” på vallen var några av sakerna som ställde till det.

Inför nästa säsong ligger därför fokus på att få vara hel och frisk – och på att förbättra skyttet.

– Jag är motiverad att göra jobbet med skyttet för att höja det ytterligare, säger hon till SVT Sport.

I planen inför sommarträningen finns små justeringar på vapnet, som i sig inte kommer göra den stora skillnaden. I stället är det på träningsbanan som Öberg hoppas få ordentlig utdelning.

”Nästan bättre träning”

– Jag kommer ha ett annat fokus på hur jag genomför mina skyttepass och få in ännu mer tävlingslika inslag i träningen. Jag tror det kommer vara en nyckel för att få ut mer, att få in lite tävlingsnerv under sommaren.

Hur gör man för att få den nerven under träningsperioden?

– Det är där jag har en stor fördel av att träna med laget att vi kan köra mini-masstarter, där vi bara åker runt vallen egentligen. Även tillsammans med killarna och det har vi gjort lite, men kanske för lite senaste året eller åren, så det vill jag göra mer, säger hon och lägger till:

– Det är svårt att säga nu vad som går in i planen men jag är mer sugen än tidigare på att köra tävlingar på sommaren på rullskidor. Det ger nästan bättre träning på skyttet än på snö för man kommer in med högre belastning, säger hon.

