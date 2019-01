Här är Samuelssons succé – efter oväntade draget

Herrarnas sprint i Oberhofen – 10 kilometer.

1. Aleksandr Loginov, Ryssland, 25.50,9

2. Johannes Thingnes Bö, Norge, (+25,2)

3. Sebastian Samuelsson, Sverige, (+36,8)

4. Benedikt Doll, Tyskland, (+38,8)

5. Arnd Peiffer, do, (+39,3)

6. Julian Eberhard, Österrike, (+44,5)

7. Martin Fourcade, Frankrike, (+47,2)

8. Tarjei Bö, Norge, (+1.04,6)

9. Simon Desthieux, Frankrike, (+1.05,5)

10. Lukas Hofer, Italien, (+1.15,2)

Övriga svenskar:

51. Jesper Nelin, Sverige, (+2.47,8)

84. Simon Hallström, do, (+4.04,5)

88. Peppe Femling, do, (+4.17,5)

92. Torstein Stenersen, do, (+4.30,7)