Pichler vårdas på sjukhus för hjärtproblem

Den tidigare skidskyttetränaren Wolfgang Pichler, 65, har under en cykeltur drabbats av allvarliga hjärtproblem, något som Aftonbladet var först med att rapportera om. Tidningen skriver att tillståndet är allvarligt men stabilt, enligt Sveriges Olympiska Kommitté.



– Han är en stor ledare inom svensk idrott med en enorm passion för allt han tagit sig an. Nu är våra tankar med honom och vi hoppas på snar bättring, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.



Wolfgang Pichler blev tränare för det svenska skidskyttelandslaget 1995-1998, och han tog även uppdraget 2002 efter att ha varit personlig tränare åt skidskyttelegendaren Magdalena Forsberg under fyra års tid.

Numera anställd av SOK

Från och med säsongen 2015 fram till 2019 var han återigen tränare för det svenska skidskyttelandslaget efter att ha tränat ryska skidskyttedamerna mellan 2011 och 2014. Under hans ledning tog Sverige bland annat två guld och två silver under OS i Pyeongchang 2018.



Numera är 65-åringen anställd av SOK som talangutvecklare där ansvaret ligger i att förbereda unga vinterolympier för att lyckas satsa mot världstoppen.

