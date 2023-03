Johannes Thingnes Bö har varit suverän den här säsongen. Där bakom har övriga världseliten jagat, med bland annat Sebastian Samuelsson.

– Man kan se det på två sätt, antingen blir man rädd och tänker att det där är jättesvårt, eller så får man bara knyta näven och försöka fundera på hur man ska kunna slå honom och jag är helt övertygad om att det går att slå honom.

Nu ska 25-åringen träna på en ny metod för att kunna slå den överlägsne norrmannen.

– Något jag lagt märke till under vinter är hur extremt duktig han är på att ligga på i spåret fram till mattan, han (Johannes Thingnes Bö) ligger på väldigt långt in och håller samma fart hela varvet. Det tror jag är en sak som det gäller att träna mycket på i sommar, att inte slå av intervallerna för tidigt utan köra på hela vägen in, säger Samuelsson och fortsätter.

”De bästa verkar göra det”

Det är inte bara Thignes Bö som Samuelsson har att lära av, menar han.

– De bästa verkar göra det, han gör det definitivt, jag körde någon jaktstart med Fillon Maillet, han ligger också på väldigt långt in så jag tror att där har jag enkla sekunder att hämta, men dels ska man klara av att skjuta med det och orka göra det också. För egen del blir det nästan så att sista 50 meterna innan vallen är det skönt att få ner pulsen och återhämta sig i loppet, men det har man uppenbarligen inte tid med, säger Samuelsson avslutande.