Det blev en rysare på sista varvet i jaktstarten. Sebastian Samuelsson bjöd tillsammans med Tarjei Bö på en kamp om bronset, som sträckte sig in på upploppet. Men det var svensken som var starkast och den första VM-medaljen för i år var därmed säkrad.

Efter loppet hyllas Samuelsson av både experter, tränare och konkurrenter.

– Han gör slutvarvet helt perfekt, säger SVT:s expertkommentator Björn Ferry när Samuelsson tar sig över mållinjen.

Landslagstränaren Johannes Lukas var uppenbart stolt och glad när han stod framför intervjumikrofonen.

– Obeskrivligt. Han har räknats bort hela året, men vi har trott på det här hela tiden. Han är världsklass. Det är jävligt stort. Jag har lidit med honom hela året, han jobbar stenhårt och det han visar nu är världsklass, säger han innan han glädjeskriker in i kameran:

– Yes, yes, yes!

”Han är tillbaka nu”

Även SVT:s expert Fredrik Lindström stämmer upp i hyllningskören.

– Jag tycker det är så häftigt. Just med den här starten på mästerskapet också, med skruven som var lös. Det måste ju rucka även en sån som honom, tänker man. Men han är tillbaka nu och jag är så imponerad.

Bö, som gick mot Samuelsson in i det sista, är glad att det var just han som tog medaljen.

– Jag gillar att konkurrera med honom. På OS i fjol var han väldigt besviken att han inte lyckades så det var väldigt fint att han fick en medalj, han förtjänar det. Det känns fint att det är han som får den när inte lyckades ta den själv, säger han till SVT Sport.

