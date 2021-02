Skidskyttetalangen klar för JVM

21-årige talangen Tilda Johansson blev idag uttagen i den trupp som ska representera Sverige under junior-VM i i Obertilliach, Österrike.

Samtidigt som den truppen presenterades körde Johansson in 3.38,1 efter segraren Ebba Andersson på damernas 10 km fristil på längd-SM i Borås.

Talangen, som gjorde världscupdebut i januari, är en av 12 åkare som ska tävla för Sverige mellan 23 februari – 7 mars.

– Vi skickar en riktigt spännande trupp med många aktiva som har visat på väldigt hög nivå i seniorsammanhang i IBU Cupen under vintern och vi ser att vi kan vara med och fightas om medaljerna i varje race under JVM, säger Jonas Johansson som är ansvarig tränare under mästerskapet i ett pressmeddelande.