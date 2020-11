Sökes: Tävlingar för Stina Nilsson

Efter nio säsonger i världscupen på skidor, med bland annat ett OS-guld, två VM-guld och 23 individuella världscupsegrar, meddelade Stina Nilsson i mars i år att hon sadlar om till skidskytte.

Hon fick direkt en utvecklingsplats i A-landslaget och har under sommaren tränat hårt på framför allt skyttet.

I augusti föll hon under rullskidträning och fick en fraktur i vänstra armbågen, vilket gjorde att hon inte fick använda stavar under sex veckor och skyttet fick anpassas under en tid. På grund av skadan missade hon SM i rullskidskytte.