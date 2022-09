Robert Dahlgren dominerade den förra STCC-säsongen fullständigt och vann mästerskapet i överlägsen stil efter att ha plockat 15 av 18 möjliga pallplatser. I år har det inte riktigt gått lika enkelt. Inför helgens deltävling i Anderstorp ledde han mästerskapet, 28 poäng före Andreas Bäckman, och nu är det avståndet krympt till 24 poäng efter en imponerande helg av Bäckman som vann två lopp och slutade sexa i det tredje.

– Det har gått väldigt bra både i kval och race. Nu i race tre var det svårkört när alla var ute på slicks. Jag är väldigt nöjd med att jag kom i mål, det var väldigt nervöst, man vill inte åka av och det är lätt hänt med dom här bilarna, säger Bäckman som inte gett upp hoppet om mästerskapsseger.

– Nu är vi med i mästerskapsfajten även om det är långt kvar att köra. Jag har en bra känsla i bilen och både jag och teamet har fått till bilen bra. Har jag en bra helg på Mantorp kan allting hända. Det är bara att kolla framåt, säger Bäckman.

Det skiljer som sagt 24 poäng mellan Bäckman och Dahlgren – med 65 kvar att köra om.

Årets sista tävlingshelg avgörs på Mantorp Park om knappt tre veckor.

– Jag tycker vi hade en bra helg. Det började tufft i kvalet men sen med tre pallplatser kan jag inte vara annat än nöjd. Vi hade räknat med att Bäckman skulle knappa in, det här var det bästa vi kunde göra när vi kom in i racet, säger Dahlgren till SVT Sport.

Har du läget under kontroll?

– Läget under kontroll? Det kan aldrig vara under kontroll när man går in i en STCC-final, men det är i alla fall så pass mycket under kontroll som man kan ha det.

Hur gärna vinner du igen?

– Otroligt gärna. Vi har gjort bra saker och jobbat ihop under en lång, lång tid. Jag tycker vi förtjänar det.