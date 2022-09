Vid sidan av de klassiska sändningarna från Vasaloppet har SVT Sport genom åren även följt profiler som tagit sig an utmaningen. Då tv-profilen Clara Henry år 2020 åkte Vasaloppet skapade det stort engagemang hos tittarna, men den gången tvingades hon bryta.

I år tog Henry revansch på sig själv. I en serie på SVT Play kunde man följa hur hon förberedde sig tillsammans med Mattias Svahn och när det väl var dags lyckades hon.

Det blev en tolv timmar lång sändning och publiken skickade in kommentarer, bilder och deltog i omröstningar. Det fanns även en chatt via Duo-appen som var i bild under hela sändningen på SVT Play.

Det är för det plattformsöverskridande arbete som SVT Sport nu prisas.

– Så kul att vi får just det här priset, som visar på vårt hårda jobb med att engagera och interagera med våra tittare, säger Helena Bäckman och fortsätter:

– Tittarna kunde till exempel vara med och bestämma vad Clara och Mattias skulle få för mat när de gick i mål. Sedan är det lätt att tycka om både Clara Henry och Mattias Svahn, de är riktiga stjärnor som man såklart vill interagera med.

I samma tävling fick SVT Sports dokumentär Kvarnbyfallet också ett hedersomnämnande i sportkategorin.