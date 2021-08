Vinterstudion nominerat till Kristallen

– Vinterstudion levererade på högsta nivå förra säsongen. Trots alla svårigheter och utmaningar beroende på pandemin fick vi sändningar från VM-vintern av toppklass, med bland annat nya berättarformat och nya sätt att förklara vinteridrotterna i studion, säger SVT Sports projektchef Max Bursell.

Vinterstudion sände under hela VM-vintern med tävlingar i längdskidor, skidskytte, alpint och skicross, med VM-månaden februari som höjdpunkt.

Nu kan produktionen prisas på Kristallengalan senare i augusti.

Kristallen har delats ut sedan 2005 och de tre jurygrupperna har tagit fram nominerade i 19 olika kategorier.

I kategorin ”Årets sportproduktion” är det fem nominerade.

Förutom Vinterstudion gör följande fyra upp om priset: handbolls-VM i TV6/Viaplay, Uefa Nations League i TV4/C More, Hockeylördag i TV4/C More och The Masters i C More.

Kristallengalan visas i SVT klockan 20.00 den 27 augusti.

ARKIV: VM-guld i sprint till Jonna Sundling (25 feb 2021)