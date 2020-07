Borg vs McEnroe – duellen som blev legendarisk

5 juli 1980. Final i Wimbledon, en match som när den var över skulle kallas den bästa tennismatch som någonsin spelats. Efteråt har det skrivits böcker och gjorts spelfilm. För Björn Borg var det chansen att skriva historia, med en femte raka Wimbledon-titel.

Mötet blev så dramatiskt att SVT-kommentatorn Bengt Grive kallade det obehagligt.

Finalisterna kunde inte vara mer olika varandra. Ikonen Björn Borg, 24, som från baslinjen förändrat tennisen, och den tre år yngre John McEnroe från New York, som med fantastiska handleder spelade tennis som om han dirigerade en symfoniorkester. Och personligheterna; den lågmälde mot den högljudde, den ene med is i blodet, den andre med eld i bröstet, de kallades ”fire and ice, Superbrat and Iceman”.

Älskade av media och publiken

Media och publik älskade mötet mellan den svenske världsettan och den nye amerikanske världstvåan.

McEnroe vann deras första möte, i Stockholm 1978, men det var Borg som sommaren 1980 hade 4-3 i matcher och ett mentalt övertag inför Wimbledon. ”McEnroe kommer alltid vara lite speciell för mig”, skrev Björn Borg i sina memoarer 1992, där han även medgav att amerikanen ”ibland blir lite galen på tennisbanan”.

I en SVT-intervju förklarade Borg skillnaderna:

– Alla är olika. Jag föredrar att vara lugn och inte säga så mycket. Även om jag blir arg inom mig så visar jag det inte för publiken. McEnroe måste göra andra saker på banan eftersom det är hans sätt att spela tennis...

John McEnroe sa inte emot:

– Jag är väldigt tävlingsinriktad på banan och jag vill att allt ska bli rätt. Det kan man inte ändra över en natt. Björn är inte alls sån. Men alla har sin egen personlighet och det är det som gör tennisen så fantastisk.

Trots John McEnroes rykte om sig att svära och skrika på domare var han noga med att alltid sköta sig mot just Björn Borg. I sina egna memoarer år 2002 förklarade amerikanen: ”Jag betedde mig aldrig som en gris när jag spelade Borg. Jag respekterade honom för mycket. Jag respekterade tillfället för mycket…”

När rivaliteten drygt ett år senare var över, efter bara fyra år, hade de delat broderligt på antalet vinster, 7-7.

”Borg sågs som nedstigen från tennisgudarna”

Men matchen det fortfarande talas mest om är just finalen på gräs 1980, i ett Wimbledon där Borg sågs som nedstigen från tennisgudarna, mot den oborstade och i många fall hatade McEnroe. Båda var i storform.

Efter 2-1 i set till Borg hade han chansen att ta hem matchen i fjärde set – som avgjordes i ett historiskt tiebreak, som aldrig ville ta slut. Ingen av spelarna lyckades avgöra. Det blev en enorm urladdning av känslor, med både drömtennis och enkla misstag, som fick åskådare att vrida sig. Björn Borg hade fem matchbollar utan att kunna avgöra. Tiebreaket blev ett 22 minuter långt drama som var över först när McEnroe avgjorde i sin sjunde setboll, till 18-16.

Publiken tog sig för pannan, efter fyra timmars högoktanig tennis skulle det bli ett femte och avgörande set. Björn Borg erkände långt senare, i en intervju med brittiska tidningen Observer 2007, att promenaden tillbaka till sin stol efter förlusten i fjärde set var en mardröm.

– Det där var min svåraste stund i karriären, den där promenaden till stolen, sa han.

Fem gånger hade Borg alltså haft chansen att punktera matchen, men misslyckats. I sina memoarer beskrev han känslan inför femte set: ”Jag tänkte att nu förlorar jag den här matchen. Nu struntar jag i det här. Jag har försökt men nu har luften gått ur mig”.

McEnroe hade varit trött men var nu full av självförtroende. Han lyftes av dramatiken, hade momentum, och beskrev senare i en egen biografi hur han var övertygad om att vinna; ”Jag var helt säker, helt säker”.

Borg spelade sitt livs tennis

Femte set inleddes med att Borg nästan förlorade sitt eget servegame. Men därefter tog han över – trots den tidigare mentala kollapsen. Plötsligt spelade Björn Borg sitt livs tennis. McEnroe var illa ute i varje game. ”Det han hade inom sig var någonting jag aldrig kunnat förstå”, beskriver amerikanen i sin bok. ”Jag tänkte att killen har fyra titlar, räcker inte det, är det inte nog?”Björn Borg förlorade bara tre poäng i egen serve och vann sista set med 8-6. Mästaren av långa femsetare hade gjort det igen. När matchbollen var vunnen utbrast Bengt Grive, direkt i SVT:

– Jag tror inte att det är sant! Det är makalöst, han har gjort det igen! Björn Borg, vår störste idrottsman någonsin…

De flesta som såg dramat kommer fortfarande ihåg det. Så stor var rivaliteten, så djupa spår satte den i tennishistorien.