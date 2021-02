Bortgångne Wimbledonmästaren fick ett presentkort värt 230 kronor

Trabert gick bort i Florida efter ett långt liv där han vann fem Grand Slam-turneringar och var världsetta 1953 och 1955. Efter den aktiva karriären var han Davis Cup-kapten för USA och ledde laget till segrar både 1978 och 1979 med en ung John McEnroe som frontfigur kompletterad av Stan Smith i slutet av sin karriär.

Trabert var även ansvarig för tv-produktionen från US Open under 30 för CBS. Han blev invald i tennisens Hall of Fame 1970 och var dess ordförande under elva år från 2001.

Trodde att toppspelarna 1955 skulle stått sig bra

I en intervju 2011 kommenterade han tennisens utveckling.

– Det finns fler bra spelare i dag men jag är inte säker på att toppspelarna är bättre nu än vad de var när jag spelade. Ingen kommer att veta det, sade Trabert.

Mest minnesvärt kanske hans kommentar efter Wimbledonvinsten 1955 är.

– När jag vann Wimbledon fick jag att presentkort värt 230 kronor, har Trabert sagt. Han använde det sedan i en sportaffär.

Den moderna tennisen när proffs var välkomna i Grand Slam-turneringar inleddes 1968 och kallas för ”The Open era”.