Djokovic missade ju årets första Grand Slam i Australien då han inte släpptes in i landet eftersom han inte vaccinerat sig mot covid-19. I Paris och Wimbledon fick han däremot spela men det är fortfarande oklart om han får vara med i US Open som inleds 29 augusti. Han släpps i nuläget inte in i USA utan att vara vaccinerad och sade så sent som förra veckan att han inte tänker vaccinera sig.

– Jag åker inte till USA om jag inte har fått tillstånd, säger Djokovic. Jag har gjort vad jag kan och det är inte upp till mig nu.

I Wimbledon tog Djokovic sin 21:a Grand Slam-titel och jagar nu Rafael Nadals rekord på 22 titlar.

Se klippet där Djokovic berättar om förhoppningarna att få spela US Open