Under söndagen, dagen innan start för Australian Open, kom slutligen beskedet. Världsettan och den regerande mästaren Novak Djokovic, Serbien, kastas ut ur landet.

– Jag är extremt besviken över domstolens beslut att avslå min ansökan om domstolsprövning av ministerns beslut att neka mitt visum, vilket innebär att jag inte kan stanna i landet och delta i Australian Open, säger Djokovic enligt nyhetssajten Theage.

Den federala domstolen i Australien beslutade att den ovaccinerade tennisstjärnans visum nekas med anledning av att 34-åringen utgör ett hot mot den allmänna hälsan i landet.

– Han har blivit en ikon för antivax-grupper. Rätt eller fel så är uppfattningen att han uppmuntrar antivaccinations-uppfattningar. Hans närvaro här verkar bidra till att fler människor kan bli antivaccination, sa advokat Stephen Lloyd, som företräder regeringen, under förhandlingarna enligt BBC.

”Har varit obekvämt”

Djokovic, som skulle gått in i tävlingen under måndagen, får därmed inte chansen att försvara sin titel. Stjärnans advokater har under förhandlingarna hävdat att domstolens argumentation är irrationell och ologisk. Djokovic har suttit i förvar under förhandlingarna men deltagit på videolänk.

– Jag accepterar beslutet och kommer samarbeta med relevanta myndigheter när jag lämnar landet. Det har varit obekvämt med allt fokus på mig de senaste veckorna och jag hoppas att vi nu kan fokusera på sporten och turneringen som jag älskar. Slutligen vill jag tacka familj, vänner, mitt team, supportrar, fans och mina serbiska medmänniskor för ert fortsatta stöd, säger Djokovic.

Den 5 januari landade serben i Australian för att delta i turneringen. Detta efter att ha fått medicinsk dispens trots att hans vaccinationstatus då var oklar – då det egentligen krävs dubbelvaccination mot covid-19 för att få komma in i Australien. Djokovics skäl till dispens var att han nyligen testat positivt för viruset.

Men dispensen fick inte grönt ljus utan blev stoppad av de federala lagarna – ett beslut som överklagades av stjärnans advokater. Under söndagen stod det sedan klart att överklagan ogillades och att visumet nekades.

Klipp: Bakgrunden till turerna och synen på vaccin