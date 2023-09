I somras stängdes Mikael Ymer av från tennisen i 18 månader efter utebliven vistelserapportering vid dopnignskonstroller.

Drygt en månad senare beslutade han sig för att avsluta tenniskarrirären.

Nu ska Elias Ymer för första gången på länge spela Davis Cup utan lillebror Mikael vid sin sida.

– Vi facetime:ar varje dag. Det är klart det är annorlunda efter alla åren vi har spelat ihop, säger Elias Ymer.

Ni har alltid följts åt inom tennisen, det måste vara en speciell situation?

– Ja absolut, det var inget man förväntade sig, Men ”it is what it is”. Det handlar om respekt. Det är ett beslut han har tagit. Jag är med honom no matter what liksom. Det är vad jag har att säga.

Tuff utmaning väntar Sverige

Det svenska Davis Cup-slutspelet inleds mot Chile under tisdagen. Förutom Mikael Ymer saknas Dragos Madaras som utreds av tennisens integritetsenhet, ITIA, och inte är med av personliga skäl.

För motståndet står också regerande mästaren Kanada och värdlandet Italien. Det blir antingen Leo Borg eller Karl Friberg som får spela bredvid rutinerade Elias Ymer i förstasingeln.

– I år är vi verkligen underdogs. Men i DC kan allt hända. Rankingen spelar inte så stor roll. Man får göra det bästa i situationen. De nya killarna får gå in och visa vad de går för, ta sin chans, säger Ymer.

Även dubbelspecialisterna André Göransson och Filip Bergevi är uttagna i det svenska laget. Vilka som spelar de första matcherna presenteras under tisdagen.

