Ymer fälldes för brister i sin vistelserapportering där man ska meddela var man ska befinna sig under en timme per dygn för att kunna testas, enligt Wadas regelverk. Ymer fälls för tre missar under 2021.

Mikael Ymer meddelar att han avslutar karriären. Foto: Bildbyrån

Ymer har godkänt de två första missarna men bestridit den tredje där han inte rapporterade att han bytt hotell i samband med en turnering i Roanne, Frankrike, i november 2021.

Cas noterar att Ymer fått mejl kring ändringen av hotell som han inte reagerat på. Dessutom ringde dopningskontrollanten på två nummer som Ymer uppgett utan att få svar. Ymer hävdar att han delegerat bort uppgiften att rapportera till sin agent men Cas skriver att han själv är skyldig till att rätt uppgifter förs in.

”Spelaren misslyckades med att agera på meddelandet om att hans hotell hade ändrats, inte heller kontrollerade han eller märkte avvikelsen mellan hans inlämnade uppgifter och namnet och adressen till hotellet där han skulle bo”, skriver Cas.

Åkte till Etiopien

Den första missen i april 2021 gällde att Ymer påstått att han stannat kvar i Barcelona för att titta på tennis istället för att vara i Sverige som han rappporterat till dopningsmyndigheter. ”I själva verket hade han rest till Etiopien”, skriver Cas i domen som är uppdelad i 177 punkter.

Vid den andra missen i augusti 2021 uppger Ymer att han tagit hand om sin lillebror som blivit sjuk och tagit hand om om honom hela natten och somnat när dopningskontrollanten kommit på besök. Cas konsterar dock att den yngre brodern vid tillfället var och spelade en turnering i Finland. ”Det betyder att hans förklaringar inte kunde vara korrekta”, skriver Cas om Ymer.

24-årige Ymer meddelade nyligen att han avslutat karriären.