Roger Federer, Nick Kyrgios, Naomi Osaka, Alexander Zverev, Dominic Thiem och Serena Williams samlade in pengar för brandkatastrofens offer. Foto: TT.

Federer efter uppvisningsgalan: ”Åk till Australien”

Under avslappnade former genomfördes i dag en uppvisningsgala i Melbourne där tennisens främsta ställde upp för att samla in pengar för brandkatastrofens offer.

– Jag ställde upp för att samla in pengar och föra fram budskapet att det går att åka till Australien, säger Roger Federer.

Sydöstra Australien är insvept i disig brandrök som kraftigt påverkat kvalet till årets första Grand Slam-turnering, Australian Open, som inleds på måndag. I dag drog eliten i form av Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic och Rafael Nadal med flera sitt strå till insamlingsstacken. Det skedde inför en utsåld centercourt, Rod Laver Arena, på 15000 personer som kommer att vara huvudbana för turneringen som inleds nästa vecka. – I 20 år har det här varit mitt hem och jag har spelat så många stora matcher på den här banan och i det här landet. Därför är vi alla här i kväll, för att stötta och hjälpa till, säger Serena Williams. 33 miljoner insamlade under galan Under galan visade ett räkneverk på 4,8 miljoner insamlade australiska dollar, vilket motsvarar 33 miljoner kronor och insamlingen kommer att fortsätta. Spelarna lade sedan till 1,6 miljoner kronor. – Det är en enorm summa men det finns så stora behov att fylla, säger Federer som oroligt följt bränderna på avstånd innan han kom till Australien. – Jag kan tänka mig att många inte tror att det går att åka till Australien men jag ställde upp här för att samla in pengar och föra fram budskapet att det går att åka till Australien. Det är viktigt att folk får veta att det går att åka till Australien, kom hit, uppmanar Federer. Skogsbränderna i Australien har hittills krävt 28 liv och förstört fler än 2000 hem. Stjärnorna som spelade för brandoffren i Australien: Roger Federer, Nick Kyrgios, Naomi Osaka, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Serena Williams, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Cori "Coco" Gauff, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas och Rafael Nadal.