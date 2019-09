Federer förste herrspelare till kvartsfinal

Belgaren Goffin, rankad 15:e i världen, blev en munsbit för Roger Federer som vann enkelt, 6–2, 6–2, 6–0 i den fjärde omgången. Det 38-åriga fenomenet är nu framme i kvartsfinal där han ställs mot Grigor Dimitrov, Bulgarien.

Den forne svenske storspelaren Thomas Johansson, som numera tränar Goffin, var knappast nöjd med sin adept som gjorde en rad enkla misstag och lät Federer dominera matchen. I sista set såg Goffin uppgiven ut.

– Jag hade en bra känsla i dag som jag har haft tidigare i turneringen. Jag måste säga att David inte hade sin bästa dag och han fick kämpa lite, säger Federer till ESPN.

– Jag är väldigt nöjd med min nivå, konstaterar Federer.

Dimitrovs fall på rankingen

Det är 56:e gången Federer är i kvartsfinal i en grand slam-turnering och 13:e gången han är bland de åtta sista i just US Open. Schweizaren har vunnit US Open fem gånger.

Grigor Dimitrov slog australiern Alex de Minaur i tre raka set, 7–5, 6–3, 6–4. Bulgaren Dimitrov sågs för några år sedan som en blivande superstjärna och var som bäst rankad trea så sent som för två år sedan. Sedan dess har han fallit till 78:e plats efter två år utan större framgångar.