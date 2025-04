Under söndagen vann brittiskan en ITF 75-turnering i Vacaria, Brasilien, och fick sedan en lång ansträngande resa till Colombias huvudstad Bogota, vilket med alla anslutningar tog 24 timmar.

När hon sedan skulle träna på arenan under måndagen och vänja sig vid förhållandena på 2 640 meters höjd med tunn syrefattig luft ställdes den in på grund av regn. Matchen mot Julia Riera under tisdagen blev hennes första fysiska ansträngning i Bogota.

”Medan matchen pågick arbetade jag hårt för att ge mig själv möjligheten att förbli konkurrensduglig samtidigt som jag försökte vänja mig vid förhållandena och fick kämpa allt mer. Synen blev suddig och så småningom kollapsar jag utan utan att någon kramp har uppstått”, skriver Jones i ett långt inlägg på Instagram.

Fick stanna på sjukhus över natten

På sjukhuset där hon fick stanna över natten gjordes en mängd provtagningar.

”Det verkar som om mitt hjärta arbetade lite för hårt men tack och lov har det inte haft någon långvarig påverkan.”

Den 129-rankade Jones, som är femma i Storbritannien, ska nu vila några dagar innan hon återupptar spelet på touren. Hon hoppas kunna spela igen på gruset i Bogota nästa år.

”Det är en av mina favoritturneringar”, hälsar Jones.