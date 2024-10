Se klipp från Mpetshi Perricard servar och när han vinner matchen i spelaren ovan.

Fransmannen Giovanni Mpetshi Perricard har stått för en fantastisk säsong och klättrat från plats 205 vid årets start, plats 51 inför turneringen och 31 vid nästa ranking.

I finalen mot Shelton smällde den 203 centimeter långa spelaren in 22 serveess och vann matchen med 6-4, 7-6 (4). Under hela turneringen matade Mpetshi Perricard in hela 109 serveess.

– Det är fantastiskt att vinna en sådan här turnering, en 500:a, för första gången för mig”, säger Mpetshi Perricard.

21-åringen kom till Basel efter att ha förlorat åtta av sina nio senaste matcher.

– Jag kan bara vara nöjd med mig själv, med vad jag gjorde i dag och de senaste fem dagarna. Det har varit en tuff månad för mig, men det är alltid bra när segrarna kommer, säger han.