Gauff glad efter första vinsten på grus

16-åringen gjorde sensation i förra årets Wimbledon där hon som 15-åring nådde fjärde omgången, samma omgång som hon även nådde i Australian Open i år.

Men upptakten på säsongen under coronapandemin har varit tuff. Den unga amerikanskan förlorade i första omgången av Western & Southern Open och US Open, som bägge spelades i Flushing Meadows, New York. Segern i Rom var därför extra välkommen.

– Jag är mycket glad över vinsten, speciellt med tanke på de tunga förlusterna i New York, säger Gauff enligt Reuters.

Åkte ut i kvalet i förra årets Paris-turnering

Gauff åkte ut i kvalet i förra årets Franska öppna, som då spelades i maj-juni. Nu inleds den turneringen om elva dagar. Trots den ringa erfarenheten av spel på underlaget på serniornivå känner sig Gauff självsäker inför fortsättningen.

– Jag har visserligen inte spelat på grus på över ett år men om jag ska vara ärlig så känner jag mig väldigt bekväm på grus. I juniormatcher har jag väldigt bra resultat på grus och jag besöker Patrick Mouratoglous akademi ganska ofta. Jag är ganska van vid det röda gruset, säger Gauff som är rankad 53:a och inte kommer att bli seedad i Paris – de 32 högst rankade blir det.

Första spelare född 2002 att vinna på ATP-touren

I herrklassen överraskade hemmaspelaren Lorenzo Musetti, 18, med att slå ut den trefaldige Grand Slam-vinnaren Stan Wawrinka, 35, med 6-0,7-6(7-2). 18-åringen vann matchens första åtta games. Det är första gången en spelare född 2002 eller senare vinner på ATP-touren. 249-rankade Musetti behövde ett wildcard för att nå kvalet i Rom.

– Jag har sett honom spela på tv och visste att det var en tuff spelare, säger Musetti till ATP:s hemsida.