Här får Nadal tekniska problem: ”Instagram-livet gör mig galen”

Det gick så där för spanjoren, som drabbats hårt av Spaniens totala nedstängning av samhället.

– Jag har inte hållit i ett racket sedan Indian Wells (en inställd turnering som skulle inletts 12 mars), säger Nadal varpå Federer bryter ihop av skratt:

– Perfekt, då kanske du inte kan spela tennis längre, skrattar den nära vännen Federer.

Så långt ska det dock inte ha gått.

– Jag hoppas komma ihåg någonting när jag är tillbaka på gruset, ler Nadal.

Nadals senaste tävlingsmatch var 29 februari i Mexiko.

Perfekt tajmat avbrott för Federer

Av toppspelarna är det just 38-årige Federer som kommit lindrigast undan under coronakrisen. I februari bestämde han sig för att operera ett knä och stå över hela grussäsongen.

Tennisen är stoppad till åtminstone 13 juli. Wimbledon är inställd medan man hoppas att US Open och Franska öppna ska kunna spelas i höst. Enligt planen ska Paris-turneringen starta bara en vecka efter US Open i New York.

