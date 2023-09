Daniil Medvedev vann mot Christopher O'Connell i US Open Foto: TT

Tredjeseedade Daniil Medvedev gick en nattmangling mot australiern Christopher O'Connell i US Open. Klockan 01.08 lokal tid i New York slog ryssen in matchbollen efter 6-2,6-2,6-7(6-8),6-2 på Louis Armstrong-stadion i den andra omgången.