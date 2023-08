– Det kan inte bli bättre, det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Wozniacki som lade av för 3,5 år sedan och nu är mamma till Olivia, 2, och James, tio månader. Fadern är den förre NBA-spelaren David Lee som våndades på läktaren.

Wozniacki, en av tio mammor i turneringen, har inte bättre ranking än nummer 623 och fick ett wildcard till US Open, en turnering den förra världsettan aldrig vunnit.

”Hade sagt att jag aldrig kommer tillbaka”

– Om du hade frågat mig för tre år sedan hade jag då sagt att att jag aldrig kommer tilllbaka för att spela på den här banan, säger den danska 33-åringen från världens största tennisarena, Arthur Ashe-stadion, som tar 23 771 åskådare.

Hon gjorde comeback tidigare i augusti och spelade senaste gången 2019 på Flushing Meadows. Wozniacki, som är några månader yngre än Kvitova, har två finalförluster i US Open, 2009 mot Kim Clijsters och 2014 när hon förlorade till den goda vännen Serena Williams.

– Jag älskar New York, jag älskar den här banan, speciellt under ett kvällspass, och jag älskar allt med staden och att få spela här, säger Wozniacki enligt AP som ska ut och göra staden med familjen under torsdagen.

I nästa omgång möter den danska tvåbarnsmamman Jennifer Brady, USA, en spelare som nyligen kommit tillbaka efter två år av skador och inte är bättre rankad än nummer 368.