Novak Djokovic är inte nöjd med coronabesluten i samband med US Open. Foto: Matthew Stockman/AFP/TT

Novak Djokovic sågar amerikanska coronahanteringen

Novak Djokovic är inte nöjd med hur det har fungerat under årets speciella US Open.

Framför allt är han missnöjd med hur New Yorks hälsovårdsmyndigheter har hanterat olika coronafall.

– Det har varit väldigt inkonsekvent, säger han.

Världsettan Novak Djokovic, som i somras testades positivt för coronaviruset efter att själv arrangerat en tävling i Serbien, var i går involverad i diskussionerna när matchen mellan Adrian Mannarino och Alexander Zverev blev uppskjuten i tre timmar efter att Mannarino varit i kontakt med den covid-19-drabbade Benoit Paire. Nu har Djokovic yttrat frustration över hur de lokala myndigheterna hanterat diverse händelser den senaste tiden. – Tyvärr är det i många fall inte upp till ATP, det amerikanska tennisförbundet eller WTA att ta beslut i situationer som den (Zverevs match), utan det är New Yorks hälsovårsmyndigheter som måste avgöra vad som ska göras. Vi visste det när vi kom till USA. Vi visste att det fanns en hög sannolikhet att saker som detta skulle ske, säger han, enligt sajten Tennis World. "Jag är inte glad" Djokovic är även besviken över att de båda spelarna Guido Pella och Hugo Dellien blev strukna från tävlingen efter att de varit i kontakt med covid-19-smittade personer. – Jag är inte glad över att Dellien och Pella var i liknande situationer och blev strukna från turneringen. De tvingades sitta i karantän i sina rum. Sen hände en väldigt liknande situation med de franska grabbarna, efter att Benoit var smittad. Vi vet inte ens om det var ett felaktivt positivt test eftersom han några dagar testades negativt, säger Djokovic, och fortsätter: – Det är en annan sak som vi helt klart måste ta upp: Det finns mängder av felaktigt positiva provsvar som jag har hört talas om inom idrotten, och även ute i det vanliga samhället. Jag hörde talas om ett NFL-lag eller ett basebollag häromkring där det var sju eller åtta spelare som testade positivt, men som de efter ett andra test såg att det första provsvaret inte stämde. – Det har de inte rett ut med Benoit. Han sitter i karantän. Han är ute ur turneringen. Sen finns det en massa folk som har varit omkring honom under tiden, de får spela. Pella och Dellien tilläts inte spela. De befann sig i en liknande situation. Det har varit väldigt inkonsekvent.