Nytt gräl efter Kyrgios skandalmatch i våras: ”Du är så tråkig”

Nick Kyrgios skämde ut sig i Roms andra omgång i maj och kastade både sin racket och en stol innan han stormade ut från arenan. Det stod australiern dyrt och han gick miste om 570 000 kronor i inspelade prispengar.

– Känslorna tog överhanden, sade Kyrgios då.

Den 20-årige norrmannen hade inte mycket till övers för Kyrgios i samband med matchen.

– Jag tycker att han ska bestraffas hårt. Det finns en del annat än det här och han borde stängas av i åtminstone sex månader, sade Ruud, rankad 60:e i världen och Nordens bäste spelare.

Det blev inte sex månaders avstängning men Kyrgios sattes upp på en bevakningslista och fortsatte att bete sig illa under sommaren. Efter ytterligare utbrott under US Open stängdes Kyrgios av från ATP-touren i fyra månader och fick böta närmare 250 000 kronor. Totalt har Kyrgios fått böter på runt två miljoner kronor senaste halvåret.

Här slår Kyrgios sönder sina rack under "toabesök"

Tennisportalens engelska översättning nådde Kyrgios

Den svenska sajten Tennisportalen träffade nyligen Ruud i Oslo och norrmannen uttalade sig på nytt i skarpa ordalag om Kyrgios och om matchen som levt kvar i folks medvetande.

– Han var helt galen när jag mötte honom. Det är hans problem att han är en idiot på banan, sade Ruud och intervjun översattes även till engelska.

De orden har nått Kyrgios som gått loss på Twitter: ”Hejsan Casper Ruud, nästa gång du uttalar dig så skulle jag uppskatta om du sade det direkt till mig ansikte mot ansikte. Jag är ganska säker på att du inte skulle vara lika kaxig då. Fram till dess kommer jag hellre att titta på när målarfärg torkar än när du spelar tennis, du är så tråkig” skriver 30-rankade Kyrgios och har en teori till Ruuds kommentarer.

”Jag förstår varför du använder dig av mitt namn. Folk vet ju inte ens att du spelar tennis”.

Kyrgios är uttagen i Australiens Davis Cup-trupp i Spanien nästa månad, den första upplagan med ett nytt format.