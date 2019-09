Rebecca Peterson överlägsen i finalen – tog sin första singeltitel

Rebecca Peterson var framme i sin första WTA-final i singel, där hon ställdes mot den 69-rankade kazakiskan Elena Rybakina i Jiangxi Open. Väl där gjorde hon processen kort med Rybakina och vann i två raka set, 6-2, 6-0 efter att ha dunkat in matchbollen efter en dryg timmes spel.

78-rankade Peterson fick en smakstart när hon lyckades bryta Rybakinas serve direkt i det första gamet och bröt sedan igen fram till 5-2. Med chans att serva hem första set låg svenskan under med 0-30, men via bland annat ett serveess lyckades hon ta sig fram till setboll som hon förvaltade via en forehandkross, fram till 6-2.

Dominerade i andra set

I det andra setet kom den femteseedade svenskan ut och dominerade fullständigt och ryckte åt sig en 4-0-ledning. I gamet efter såg Peterson ut att darra en aning då Rybakina lyckades rädda fyra breakbollar innan Peterson förvaltade den femte, fram till 5-0 och chans att serva hem matchen. Peterson förvaltade den första matchbollen när hon dunkade in serven och kunde höja armarna i luften.

Bakom segern var stabilt servande från Peterson, där hon tappade nio bollar totalt, samtidigt som hon även höll sina egna misstag till ett minimum.

– Jag är verkligen glad för hur jag har spelat hela veckan. Tack till alla som kom och höll på mig. Tack till min pappa som alltid har trott på mig, säger hon efter vinsten.

Genom segern är hon nu den åttonde svenskan att vinna en WTA-titel i singel efter Ingrid Löfdahl Bentzer, Catrin Jexell, Catarina Lindqvist, Cecilia Dahlman, Åsa Svensson, Sofia Arvidsson och Johanna Larsson. Peterson har sedan tidigare en WTA-titel i dubbel.