Serena Williams vidare efter utdraget första set

– Det är verkligen trevligt att vara här, det är annorlunda. Det är inte så mycket publik på plats men det är skönt att ha dem här. I de senaste turneringarna har det inte varit någon publik alls så det här var trevligt, säger Williams enligt BBC.

Ahn hade flera break i första set men Williams började hitta rätt och tvingade fram ett tiebreak som hon vann med 7-2. När Williams satte fart på bollen och lyckades sätta den innanför linjerna hängde inte Ahn med. Första set tog 72 minuter.

I andra set gick Wiliams upp till 5-0 och 40-0 när misstagen återigen började florera och hon tappade poäng och hade till och med en gameboll emot sig.

Tvingas bo på hotell – trots egen bostad

På den femte matchbollen gjorde sjätteseedade Williams, som är rankad nia, ett serveess och avslutade matchen. I Paris kan upp till 1000 åskådare tas in på arenakomplexet Roland Garros.

Williams har en lägenhet i Paris men tvingas bo på ett av arrangören hyrt hotell i Paris på grund av hälsoprotokollet, vilket hon inte uppskattar.

– Det känns väldigt underligt, säger Wiliams som kände friheten av att bo i ett hyrt hus i New York under US Open.

Serena Williams jagar sin 24:e Grand Slam-titel i singel, vilket skulle innebära en tangering av Margaret Courts rekord.

