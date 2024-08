2021 vann den då 18-åriga Emma Raducanu sensationellt US Open. Hon blev då den första oseedade spelaren att vinna turneringen.

Sedan dess har brittiskan kämpat mot skador. Tidigare i år gjorde hon en efterlängtad återkomst och under gårdagen klev hon in i US Open.

54-rankade Kenin stod för motståndet och hon blev numret för stor för den nu 72-rankade Raducanu. 21-åringen föll med 1–2 i set (1–6, 6–3, 4–6) och fick kämpa för att hålla tillbaka tårarna efteråt.

– Jag känner mig ledsen och nere. Jag hade velat spelat fler matcher. Det är en läxa som jag får lära mig av inför nästa år, säger hon till BBC.