I juni 2021 blev mångmiljardären Johan Eliasch, 59, framröstad som ny ordförande för det internationella skidförbundet, Fis, och är numera skidvärldens mäktigaste man.

59-åringen har bott stora delar av sitt liv i London, och har även brittiskt medborgarskap.

I en intervju med SVT Sport berättar ordföranden nu för första gången vad han har för planer med Fis.

– Vad vi försöker göra här är att få in mer pengar i sporten. Så vi kan få mer prispengar. Det är lite fel här, att våra bästa atleters årslön är vad tennisspelarna tjänar på en vecka. Det måste vi ändra på, säger han.

För att exemplifiera det Eliasch menar så spelade världsettan i tennis på damsidan, Ashleigh Barty in 36,5 miljoner kronor i prispengar under 2021 medan amerikanskan Jessie Diggins, som drog in mest i längdspåret, stannade på 1,45 miljoner kronor. Alpinåkaren Lara Gut körde in 4,8 miljoner under samma period.

Varit politisk rådgivare

Den svenska vintersportaren, inom Fis paraply, som körde hem mest prispengar under 2021 var Ebba Andersson på knappa 900 000 kronor.

– Här är det viktigt att vi har rätt format, rätt marknadsföring, att våra tv-sändningar är jättebra och att alla vill titta på det. Som du har i formel-1, tennis, golf och andra sporter. Där ligger vi lite efter. Men jag gillar utmaningar och det här är en jättekul utmaning, menar Fis-ordföranden.

Johan Eliasch är en framgångsrik affärsman och äger bland annat ett sportutrustningsföretag.

Under en treårsperiod, början på 00-talet, var han politisk rådgivare till den brittiska regeringen och har även grundat organisationen Cool Earth, som jobbar med att bevara regnskogen.

Intervjun med Eliasch är gjord av SVT:s alpina expert Pernilla Wiberg. Wiberg själv sitter med i en arbetsgrupp inom Fis som arbetar med säkerhetsfrågor och som är underordnad den alpina kommittén.