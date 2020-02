Så funkar nya Ski Tour

Damer

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF

Anna Dyvik, IFK Mora SK

Charlotte Kalla, Piteå elit

Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF

Moa Molander Kristiansen, Falun-Borlänge SK

Emma Ribom, Piteå elit

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF

Jonna Sundling, Piteå elit

Linn Svahn, Östersunds SK

Linn Sömskar, IFK Umeå

Herrar

Jens Burman, Åsarna IK

Martin Bergström, Piteå elit

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Johan Häggström, Piteå elit

Teodor Peterson, Sågmyra SK

Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF

Marcus Ruus, Åsarna IK

Filip Danielsson, SK Bore

Viktor Thorn, Ulricehamns IF

Karl-Johan Westberg, Borås SK