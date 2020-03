VC-finalen ställs in på grund av Coronavirus – kan kosta Sverige en OS-plats

Världscupfinalen ställs in i Spindleruv Mlyn och just nu finns det inget land och ort som kommer ersätta den.

– De första ryktena jag hörde, när jag var på US Open i förra veckan, var att det var dåliga snöförhållanden. Vad jag även hörde, som schweizarna berättade, var att det kan bli en ersättande världscuptävling i schweiziska Corvatsch, för att få till en världscupavslutning, säger förbundskapten Hammar.

Kan kosta OS-platser

Den inställda världscupavslutningen ställer till det för snowboardlandslaget och det kan kosta Sverige en plats till världscupen nästa år, som också lägger grunden för hur många Sverige kan skicka på OS 2022.

Varje land har en kvotplats till världscupen men man kan dessutom kvala in via sin världsrankningsplacering. Sven Thorgren har just nu en direktplats i och med att han är tvåa på världsrankningen.

– Vi behöver se över tävlingsplaneringen, framför allt för Niklas Mattsson. Han har inte särskilt många resultat med sig.

– Niklas Mattsson måste klättra rejält på rankningen för att kvala sig till en världscupplats och hade behövt köra den här tävlingen och placera sig i toppen. Klättrar han inte på rankningen så lägger han beslag på kvotplatsen, vilket gör att vi inte kommer kunna skicka några åkare från exempelvis utvecklingslaget.

Coronaviruset Covid-19 har bidragit till att flera nationer valt att helt och hållet ställa in alla evenemang. I Schweiz har man exempelvis valt att ställa in samtliga evenemang med över 1000 personer i publiken.