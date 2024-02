Danny Saucedo och Dotter till final i Melodifestivalen

Förhandsfavoriterna och veteranerna Danny Saucedo och Dotter kammade hem finalplatserna i Melodifestivalens fjärde deltävling i Eskilstuna. Danny Saucedo har både tävlat och gått direkt till final fyra gånger tidigare i tävlingen.

– Jag är väldigt ”wohoig” just nu, säger han efter han fick framföra sitt bidrag “Happy that you found me” en gång till.