De får Polarpriset 2025: Queen, Herbie Hancock och Barbara Hannigan

Polarjuryn slår på stort och utser i år tre pristagare – som får en miljon kronor vardera.

”Med grunden i hårdrock har Queen utvecklat ett distinkt och omedelbart igenkännbart sound ingen annan kan efterlikna. Furiös energi och muskulöst utspel kombineras med intrikat och virtuos stämsång”, står det i motiveringen.

Juryn lyfter Freddie Mercury (sångare i Queen fram till sin död 1991) som en av musikhistoriens mest karismatiska frontfigurer och att bandets låtar, som Bohemian Rhapsody och We are the champions, ständigt når nya generationer lyssnare. Förstås tack vare att gruppens grundstomme: Mercury, gitarristen Brian May, trummisen Roger Taylor och basisten John Deacon alla var starka låtskrivare.

Jazzikon som influerat hiphopen

Pianisten och kompositören Herbie Hancock får priset för sin gärning inom jazzen. Juryn beskriver Hancock som ”en musiker som hela tiden haft fokus på musikalisk utveckling och att hitta nya vägar framåt.”

Som vanligt när det gäller artistkategorin ”en av jazzens största” så har Hancock spelat tillsammans med genrens alla stjärnor. Under 1960-talet var han medlem i trumpetaren Miles Davis legendariska kvintett tillsammans med en annan Polarpristagare, saxofonisten Wayne Shorter.

Bland Hancocks mest kända låtar hör ”Watermelon man” och ”Cantaloupe island”.

I slutet av 60-talet började Herbie Hancock plocka in elpiano och synthar i sin musik och spelade allt mer funk och fusion, något han fortsatt utveckla under sin karriär. Han har kommit att influera mängder av musiker inom R&B, funk och hiphop.

”Bländande musikalitet och mod”

Årets klassiska pristagare är den kanadensiska sopranen och dirigenten Barbara Hannigan, känd i närtid i Sverige för flera dirigentgästspel i Göteborg, Örebro och hos Radiosymfonikerna.

Hannigan slog igenom som sångerska under tidigt 2000-tal men kom sedan att börja dirigera allt mer. Nuförtiden gör hon ibland både och – samtidigt.

”Med sin bländande musikalitet och sitt mod är hon en av världens främsta uttolkare av samtida klassisk musik. Alltid öppen för att tänja på gränser, med en unik förmåga att vidga lyssnarens vyer”, skriver juryn i sin motivering.