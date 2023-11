Skaparna bakom kulthiten ”The OA” är tillbaka med den nya serien ”Murder at the end of the world” som går att se på streamingtjänsten Disney+.

SVT:s tv-kritiker Linus Fremin beskriver serien som en ”spännande -men något udda serie” som blandar olika genrer friskt.

– Det är både lite techdrama, med väldigt viktiga frågor som AI och klimathot som tacklas, men också ett mordmysterium, säger han.

Nyfiken på fler tips från tv-kritikern? Titta igenom vår lista här nedan.