17 december: Nattens nyheter

Amerikanska flygplanstillverkaren Boeing meddelar att de tillfälligt stoppar produktionen av 737 Max. Modellen har varit inblandad i två dödsolyckor och planen har varit belagda med flygförbud sedan i mars. Produktionsstoppet ska ske i januari.

En kraftig brand härjade under natten i en verkstadsbyggnad intill E18 i Bålsta. På grund av explosionsrisk hölls vägen under en tid avspärrad – men vid 01.10 öppnades den åter för trafik.

Sveriges Oscarsbidrag ”And then we danced” tog sig inte in på den så kallade kortlistan över bidrag som kan knipa nomineringar till den prestigefulla galan i Hollywood nästa år. Visst svenskintresse finns dock i det tjeckiska bidraget, med Stellan Skarsgård i en av huvudrollerna.