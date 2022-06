Aborter i Sverige fortsätter att minska – men hemaborter ökar

Under 2021 rapporterades cirka 33 700 aborter till Socialstyrelsen (900 färre än 2020). Det är det lägsta inrapporterade antalet sedan 2002.

61 procent utfördes före vecka 7 i graviditeten.

Medicinsk metod användes vid 96 procent av de rapporterade aborterna under 2021 och allt fler medicinska aborter avslutas i hemmet.

Under 2021 rapporterades drygt 8 aborter per 1 000 flickor i åldersgruppen 15-19 år, jämfört med drygt 25 per 1 000 under 2006.

I åldersgruppen 20–24 år rapporterades 22 per 1 000 kvinnor under 2021, jämfört med drygt 35 per 1 000 kvinnor år 2008. Sedan år 2016 är abort vanligast bland kvinnor i åldern 25–29 år.

Av samtliga rapporterade aborter under 2021 utfördes 96 procent med medicinsk metod och av aborter utförda före vecka 9 var andelen 97 procent.

Under 2021 var ungefär 75 procent av samtliga aborter hemaborter – alltså en medicinsk abort i två steg där sista steget sker i hemmet.

Av de aborter som utfördes före graviditetsvecka 7 var närmare 90 procent medicinska aborter som fullföljdes i hemmet.

Vid aborter senare i graviditeten är det vanligare att de fullföljs på sjukhus. Av aborterna under 2021 som utfördes från vecka 9 och senare var andelen hemaborter cirka 9 procent.

Källa: Socialstyrelsen.