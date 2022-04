Militärkonvoj rör sig söderut genom östra Ukraina

Bilderna som samlats in och analyserats av Maxar Technologies visar en militärkonvoj som enligt internationella medier sägs vara rysk. Bilderna uppges också visa lastbilar som drar artilleri efter sig.

Den ukrainska bedömningen är att Ryssland nu avser fokusera sin offensiv mot östra delarna kring Donbas, menar Martin Kragh, som är biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier och seniorforskare vid UI.

– Det är ju två viktiga städer där, Mariupol och Charkiv, som står i huvudfokus. Så vad vi kan förvänta oss är förhöjd konfliktnivå i den här delen av Ukraina, där en stor del av de ukrainska styrkorna redan är på plats. Vad det betyder är att konflikten också kan intensifieras på det militära slagfältet med allt vad det innebär.

Bedöms ha svårt att samla stridsfärdig styrka

På kort sikt väntas dock inte några stora förändringar på slagfälten, enligt den USA-baserade oberoende tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW). I stället bedöms att Ryssland kommer att ha svårt att samla en stor och stridsfärdig styrka i östra Ukraina de kommande månaderna.

”Ryssland kommer antagligen att fortsätta att kasta in svårt skadade och delvis rekonstruerade enheter styckevis in i offensiva insatser som kommer att göra begränsade vinningar till stora kostnader”, skriver ISW i sin senaste uppdatering om kriget.

ISW tror att de ryska styrkorna kommer omringa eller slita ned de ukrainska styrkorna i Donetsk och Luhansk, den så kallade Donbass-regionen.

Men ”det är minst lika troligt att de här ryska offensiverna kommer att kulminera innan de uppnår sina mål, som liknande ryska insatser har gjort”.

Konvojerna visar förflyttningar

Att Ryssland omgrupperar kan möjligtvis betyda en förhoppning om framsteg och politisk vinst att visa upp i Ryssland den 9 maj, som är den stora segerdagen i rysk tradition, enligt Martin Kragh.

Kan man säga något om strategin bakom sådana här konvojer?

– När Ryssland omgrupperar måste de också rimligtvis flytta trupper och materiel och så vidare. Så konvojerna är helt enkelt de förflyttningarna vi ser. Men, den stora frågan är möjligtvis hur mycket ytterligare förstärkningar som kan mobiliseras inifrån Ryssland och hur mycket de kan tillskjuta. Det kommer väl avgöra möjligtvis hur stor den här offensiven kommer bli.