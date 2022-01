Så påverkas kostnaden att ladda elbil av nya elpriset

För att kunna ge ett exempel på vad det kan kosta att ladda en elbil har elbolaget Eon gjort beräkningar där snittpriset på el är 1,50 kr/kWh. Men vinterns rekordpriser gör att konsumenter i södra Sverige nu snarare bör räkna med en snittkostnad för el på 3 kr/kWh.

– Jag bor i Skåne och betalar själv just nu drygt 3 kronor kWh på marginalen, med rörligt elpris, säger Pär Möller chef för eMobility på Eon.

I söder kostar det just nu cirka 200 kronor att ladda hela batteriet på en mellanstor bil, innan kostade det cirka 100 kronor enligt Eons beräkningar.

I norra Sverige var 1,50 kr/kWh tidigare högt räknat, nu stämmer dock snittpriset mer överens med dagens pris. Ett sådant snittpris för el betyder att en mellanstor bil kostar 100 kronor att ladda.

Se faktaruta nedan för fler exempel och kostnaden per mil.

40-60 laddningar per år

En elbil är sällan helt urladdad men skulle man räkna antalet fulladdningar en vanlig bilägare gör per år behövs ungefär 40-60 laddningar, enligt Pär Möller.

– En normalkonsument kör 1500 mil per år och en elbil drar i genomsnitt 2 kWh per mil och då behöver man 3 000 kWh per år. Det blir 40-60 fulladdningar per år, beroende på hur stor bilen är.

Dyrare vid laddstolpar

För de som inte har möjlighet att ladda hemma är alternativet en publik elstolpe. Där är kostnaden oftast dyrare, säger Alrik Söderlind chefredaktör på auto motor & sport.

– Just nu kostar det 3,50 till 9 kronor/kWh att ladda vid elstolpar.

Tror på fortsatt högt elpris

Lotta Aronsson, elprisexpert på Eon tror på fortsatt höga elpriser den närmsta tiden.

– Vad elen kostar beror på många saker, just nu är det vädret som påverkar mest. Om det fortsätter vara kallt och inte blåsa kan vi räkna med rätt höga priser.

Efter vintern väntas elpriset sjunka men på betydligt längre sikt får vi högre elpriser igen, enligt Aronsson.

– På längre sikt, 5-10 år, tror jag vi kommer se högre elpriser, mycket beroende på att vi är så sammankopplade med elmarknaden i Europa.

Om man funderar på elbil men är orolig för hur elpriset kan påverka totalkostnaden, hur kan man tänka då?

– Om man tycker att priset är rätt ok som det är idag så tycker jag inte man behöver vara orolig.