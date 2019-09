Efter blundern: Här lämnar de tillbaka guldkistan till Egypten

En över 2 000 år gammal kista har återlämnats till Egypten efter att åklagare slagit fast att den är stulen, rapporterar New York Post.

The Metropolitan Museum of Art köpte kistan 2017 och använde den som huvudattraktion i utställningen ”Nedjemankh and His Gilded Coffin” 2018. Den beräknas vara värd fyra miljoner amerikanska dollar.

Kistan var en gång viloplats för den högt uppsatta prästen Nedjemankh som ska ha levt runt 150 till 50 år före vår tideräkning.

