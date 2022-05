Efter passkaoset – långa kötider till polisens växel

– Det är inte bra, vi måste bli bättre på det. Men vi prioriterar också, är det liv och död så får man snabbt svar och sedan är det i fallande ordning. Men vi måste ju bli bättre på det, säger Anders Thornberg, rikspolischef.

Enligt statistik som SVT begärt ut från polisens nationella kontaktenhet så har till exempel den genomsnittliga kötiden för att komma fram till växeln legat runt 20 minuter de senaste veckorna. I början av året låg snittet på 1-3 minuter. Att komma fram till servicefunktioner tar runt 40 minuter och frågor kring passärenden har den senaste månaden legat på över en timme i snitt.

Ska hyra in 30 medarbetare

Och det är de många frågorna kring passkaoset som driver upp kötiderna då inflödet påverkar samtliga köer.

– Vi har försökt informera om pass via vår hemsida och på andra sätt, men ändå är människor oroliga. Så är ju människans natur och det är inget konstigt, vi måste kunna möta upp till den efterfrågan, säger Anders Thornberg, rikspolischef.

Ökningen av samtal som har varit under 2022 är långt utöver den högsäsong som polisen normalt ser på våren. Vecka 18 till exempel kom det in 22 636 samtal kring pass, samma vecka ifjol var antalet 5842. Polisen har nu bland annat beslutat att hyra in ytterligare 30 medarbetare till telefonväxeln för att svara på passfrågor.

– Vi behöver anställa mer folk, vi behöver utbilda så det tar en tid innan vi kan möta den här efterfrågan, säger Anders Thornberg, rikspolischef.