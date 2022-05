Trots stora efterfrågan: Var tionde bokad passtid utnyttjas inte 

– För oss är det ju inte bra alls i det här läget och vi försöker jobba med de bitarna, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för polisens särskilda händelse Pass.

Polisen kallar det för bomtider, de tider som inte utnyttjas då den som bokat tid för att söka pass uteblir. Tidigare har det kanske inte varit så problematiskt när det varit gott om tider, men nu är läget annorlunda. Den genomsnittliga väntetiden för en passtid är just nu cirka 21 veckor.

Har minskat

Enligt statistik som SVT begärt ut från Polismyndigheten handlar det om 87 209 bomtider fram till den 10 maj. Andelen bomtider ligger på cirka 10 procent i år. I februari låg den så högt som på 17 procent men har under våren minskat under våren för att under de senaste veckorna ligga på 5-6 procent.

– Om allmänheten bokar upp en tid och sen inte dyker upp är det jättesvårt för oss att överboka. Kommer alla då till den timmen är risken att vi får långa väntetider i passexpeditionen, säger Per Engström.

Foto: SVT

Prövar att överboka

Men den senaste tiden har ändå polisen börjat överboka, att liksom flygbolagen brukar göra räkna med att ett antal personer inte kommer och boka in fler.

– Vi vill prova det här med att överbokning om det funkar, men ser vi nu att bomtiderna är nere på fem procent då får vi kanske en lång kö, säger Per Engström.

Per Engström anser inte att bomtiderna är något större problem nu för polisens passhantering. Varför det var så hög andel bomtider i början av året, trots den höga efterfrågan på passtider, kan polisen inte svara på.