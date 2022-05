Nya passproblem – maskin i Finland trasig

En delegation från svenska polisen besökte i veckan leverantören i Finland som tillverkar passen. Det är samma företag som många andra europeiska länder använder sig av och även de tampas med långa väntetider till följd av att många vill resa igen efter coronapandemin.

En av maskinerna som tillverkar passen är trasig, enligt polisen ska de tekniska problemen lösas skyndsamt. De långa väntetiderna för att få en passtid tror polisen kommer vara löst inom de närmsta två veckorna. Problemet blir nu snarare att få ut sitt pass.

– Just nu har vi förkortat köerna betydligt under ett par veckor, vi ser att det blir en ännu bättre situation de närmsta två veckorna, säger Per Engström, nationell kommenderingschef hos polisen för den särskilda händelsen Pass.

Han uppmanar till att använda möjligheten till nationellt id-kort där väntetiden är något kortare.