Efter våldsdådet i Pittsburgh: Muslimska organisationer startar insamling för offren

Lördagens våldsdåd mot synagogan Tree of Life i Pittsburgh, USA, har väckt starka reaktioner, inte minst på sociala medier. Stort engagemang har kommit från de amerikansk-muslimska grupperna i USA som har startat en insamling på nätet i syfte att hjälpa offren och deras anhöriga, det rapporterar flera internationella medier.

Nådde målet på sex timmar

Till en början var förhoppningen att kampanjen, i regi av de amerikansk-muslimska organisationerna CelebrateMercy och Mpower Change, skulle dra in 25 000 dollar – ett mål som man nådde efter sex timmar. Under söndagen var siffran uppe i det dubbla. Eftersom engagemanget har varit så pass stort har initiativtagarna nu höjt sitt mål till 75 000 dollar, skriver de på sajten.

Inga pengar i världen kan ge dem deras nära och kära tillbaka

”Insatserna ska bidra till att täcka de omedelbara, kortsiktiga behoven hos de skadade offren och sörjande familjerna – inklusive begravningsutgifter och medicinska räkningar. Inga pengar i världen kan ge dem deras nära och kära tillbaka, men vi hoppas att vi kan minska deras börda på något sätt”, skriver initiativtagarna på nätet.

I samband med skjutningen har en hashtag också kommit till, #muslims4Pittsburgh, under vilken kondoleanserna strömmar in via sociala medier.

Under lördagskvällen samlades människor i närheten av synagogan för att hedra offren.

Spred antisemitiska uttalanden på nätet

Det var under lördagen den 27 oktober som 46-årige Robert Bowers gick in i synagogan och började skjuta. Bowers dödade minst elva personer och skadade sex innan han själv överlämnade sig till polisen.

Enligt åklagaren hade Bowers spridit antisemitiska uttalanden på nätet innan attacken skedde, hatbrottsmotiv misstänks därför ligga bakom brotten som Bowers misstänks för.