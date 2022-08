Chefsekonomen: ”Det vi ser framför oss är en kostnadschock”

– Det är ingen 1990-talskris. Det är ingen global finanskris. Men här finns inslag som är annorlunda och som gör att det känns rejält för hushållen, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

Orsaken är, enligt Persson, den väldigt höga inflationen.

Tillväxtprognosen sänks

För 2022 sänks tillväxtprognosen till 2,2 procent, mot tidigare 2,8 procent, och för nästa år blir det enligt Swedbanks ekonomer knappt någon tillväxt alls: 0,2 procent. Det kan jämföras med en tidigare beräkning på 2,1 procent.

Pandemibakslaget 2020, eurokrisen och den globala finanskrisen 2008-2009 gav betydligt större BNP-bakslag.

– Det är fler som kommer att känna av den här nedkylningen och stagnationen. Den träffar många fler hushåll, rakt in i plånböckerna, via inflationen och via högre ränteutgifter, tillägger han.