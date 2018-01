Expert: Räkna med fortsatt höga bensinpriser 2018

Under 2015 och 2016 var det mest glada miner runt landets bensinpumpar. Literpriset för bensin låg då en bra bit under 13 kronor och dieselpriset låg periodvis långt under 12 kronor.

Bakgrunden var att oljepriset rasat, från över 100 dollar fatet ned till runt 30 dollar fatet.

Men under 2017 har oljepriset börjat att öka igen och drivmedelspriserna har följt efter. Sedan i somras har priserna på bensin och diesel stigit med runt en krona. I dag kostar dieseln cirka 14.30 per liter och bensinen ligger runt 14.50.

– Nu när oljeperiserna vänt upp kan vi under 2018 inte längre räkna med de låga drivmedelspriser som vi upplevt de senaste åren, säger Thina Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea. Jag utgår ifrån att oljepriset kommer att hålla sig kring dagens nivåer och därmed gäller sannolikt detsamma för drivmedelspriserna.

Dollarkursen avgörande

En annan faktor som kommer att påverka drivmedelspriserna under året är valutakursen. Dollarn har under året blivit omkring en krona billigare, och står i dag i 8,23 kronor.

– Det är helt avgörande hur den svenska kronan står sig i förhållande till dollarn. Drivmedel handlas på de europeiska börserna och där betalar man i dollar, säger Thina Saltvedt.

Skatten stiger

Inför 2018 måste vi dessutom lägga till den årliga drivmedelsskatteökningen. Skatten på bensin stiger då med cirka 30 öre per liter och skatten på diesel med cirka 27 öre.

– Det går inte att vara alltför tvärsäker på hur priset på bensin och diesel kommer att utvecklas under 2018. Krig konflikter och oväder till exempel är faktorer som också kan påverka oljepriset, säger Thina Saltvedt.