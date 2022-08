Nytt prisrekord på el – över 7 kronor i södra Sverige

Förra veckans toppnotering på 4,70 kronor per kilowattimme har slagits flera gånger de senaste dagarna. Under den tidiga onsdagsmorgonen kostar elen väl över 6 kronor per kilowattimme i elområde 4, där priset kommer att stiga till som mest 7,68 kronor under dagen, enligt elbörsen Nordpool – ett alla tiders prisrekord.