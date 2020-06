SEB och Swedbank möjliggjorde misstänkt bedrägerinätverk i Baltikum

SVT har granskat de 31 bolag som Envestio lovat förmedla investerarnas pengar till. Plus ytterligare 12 bolag som har tagit emot pengar från Envestios konton i SEB och Swedbank. Av de 31 bolagen saknar ungefär hälften synlig verksamhet, förutom de uppgifter som finns i bolagsregister.

Fyra av bolagen har tidigare ägts via bolag i så kallade riskjurisdiktioner, dvs. länder med begränsad insyn: Malta, Brittiska Jungfruöarna, Panama och Cypern. Här hittar vi flera ökända målvakter som företrätt en stor mängd bolag och som tidigare har kopplats till misstänkt penningtvätt.

Enligt EU:s anti-penningtvättsdirektiv är bankerna skyldiga att identifiera och verifiera sina klienter, och övervaka och anmäla misstänkta transaktioner.

Här är några av bolagen med många frågetecken.

1. Envestios ledning har upprepade gånger sagt att de inte har någon koppling till de bolag de förmedlar pengar till. Men fem av bolagen som enligt Envestio fått pengar ägs eller kontrolleras av samma familj: SRR, SIA WTS (dotterbolag till SRR) Zelta Jumts SIA, FLC Poland SP ZOO och SIA Dalberg AN. De har tillsammans fått runt motsvarande 40 miljoner kronor. Envestios grundare Sergey Sergeyevs jobbade innan grundandet som finanschef på SRR.

2. Sergeyevs är enda styrelseledamot i ett bolag som tagit emot pengar av Envestio, SIA Spade. Bolaget ska renovera ett studentboende. Bolaget ägs av Sergeyevs hustru. Han själv säger att bolaget fått cirka sex miljoner kronor via Envestio. I en mailintervju med en finansbloggare säger Sergeyevs att han skrivit bolaget på hustrun för att han haft en konflikt med sitt försäkringsbolag angående en stöld av hans bil – en BMW X5.

3. Sonafresh SIA ägs av bolaget Nemo Holdings som är i konkurs/likvidation. Bolaget har en skatteskuld på runt 2,5 miljoner euro.

4. Bentwell Business LTD har aldrig lämnat in några bokslut och företräds av en välkänd målvakt från Saint Kitts And Nevis, som förekommer i Panama Papers.

5. Ett av företagen, Ostbin Group SRO, som ska syssla med kryptovalutor är registrerat i ett bostadsområde i utkanten av Prag. Bolaget har aldrig betalat moms. Senaste årsredovisning är från 2015.

6. Det andra kryptovalutabolaget, SIA Baltreit, har en bolagsadress utanför Riga. Men på adressen finns idag enbart ett ödsligt stort utblåst betongskelett från en lämnad fabrik från sovjettiden. Det finns inga spår efter de containrar med kretskort som Sergey Sergeyevs pratar om i en intervju med SVT. Envestio lyfte på sin hemsida fram kryptovaluta som ett av huvudinvesteringsobjekten.

7. SIA Baltic Real Estate Holding har lovat utveckla en attraktiv hörntomt i centrala Riga med exklusiva lägenheter. Byggstart utlovades i oktober 2018. I maj 2020 är tomterna fortfarande helt obebyggda.

8. På hörntomten mitt emot har bolaget Zelta Jumts utlovat en ”slow-food marknad”. Även den med byggstart hösten 2018. Något spår efter bygge finns inte på den förfallna tomten. Inte heller här syns några spår av de pengar som projektet fått, bland annat via SEB.

9. Träflisenergiverket SIA Tukums levererar värme till bland annat en kommun utanför Riga. Bolaget har fått 7,4 miljoner kronor från sparare via Envestiokontona i SEB och Swedbank. Redan i 2018 uppmärksammades bolaget stort i juli 2018 i lettisk TV och tidningar för misstänkt bedrägeri. Detta ledde till att Lettlands finansminister beordrade polisen att inleda en bedrägeriutredning. Åtal väcktes oktober 2019.

10. SIA Rietumu Energija köper energi av SIA Tukums som också är ett Envestioprojekt. Bolaget uppger sig torka träflisen utanför energiverket med värmen de köper. SIA Rietumu Energija har fått minst 2,7 miljoner kronor från sparare, pengar som gått igenom Envestios konton i SEB och Swedbank. Den gröna energisektorn har länge varit en av de mest korruptionsdrabbade i Lettland.