Facebooks säkerhetsläcka – kan vara största intrånget någonsin på plattformen

Uppemot 90 miljoner konton kan vara drabbade. Två användare som har drabbats är Facebooks operativa chef Sheryl Sandberg och Facebook-grundaren Mark Zuckerberg, skriver tidningen NY Times.

När hackarna väl tagit sig in ska de enligt källor till The New York Times även kunnat komma åt andra plattformar kopplade till Facebook så som Spotify och Instagram.

”Vi vet inte vilka som ligger bakom attacken eller var de är baserade”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Detta kan du göra

1. Om man vet med sig att man har loggats ut från plattformen rekommenderar Facebook sina användare att gå in på sidan ”Säkerhet och inloggning” via inställningar. Där kan man vilka enheter som är inloggade på kontot och var de befinner sig. Om du märker att en okänd enhet är inloggad kan du därifrån logga ut denne.

2. För att vara extra säkert är det även bra att byta lösenord till ditt konto. Detta ska man göra regelbundet för att undvika att någon har åtkomst till ditt konto.

3. Aktivera tvåfaktorsautentisering. Det är en säkerhetfunktion som gör att varje gång du loggar in på en ny enhet blir ombedd att skriva in en särskild inloggningskod för att få till gång till ditt konto. Den koden skickas till dig via SMS. Även denna funktion kommer då åt på sidan ”Säkerhet och inloggnig” via inställningar.